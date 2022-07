Braziliaans fotomodel dat ook tegen IS streed, sterft tijdens sluipschuttersmissie in Oekraïne

Het Braziliaanse fotomodel annex sluipschutter Thalita do Valle (39) is eind juni om het leven gekomen in de Oekraïense stad Kharkiv toen de Russen de bunker waarin zij schuilde met artilleriegranaten in brand schoten. Dat heeft haar broer Theo Rodrigo Vieira bekendgemaakt. Volgens haar broer stierf zij door verstikking als gevolg van de rookontwikkeling.

Thalita raakte tijdens gevechten afgesneden van haar eenheid en zocht toen haar toevlucht tot de bunker. Het fotomodel was net drie weken in Oekraïne waar zij als scherpschutter Oekraïense infanterie-eenheden dekking gaf. Bij de brand in de bunker kwam ook haar landgenoot Douglas Burigo om het leven bij zijn poging haar uit de brandende bunker te redden.

Thalita verhuisde na haar geboorte in de stad Ribeirão Preto naar de grote stad São Paolo waar zij haar carrière als model en actrice begon. Ze studeerde vervolgens rechten aan de universiteit en zette zich in als redder van dieren.

Later kreeg ze de smaak van de ’rechtvaardige’ strijd te pakken en sloot zich aan bij de Koerdische peshmerga om te vechten tegen Islamitische Staat. Bij de Koerden werd zij opgeleid tot scherpschutter.

Volgens haar broer was Thalita desondanks geen gewelddadig persoon. “Ze was altijd actief bij humanitaire missies en werd gedreven door de wil mensen en dieren te redden.” Hij omschreef zijn zus als ’waarlijk vredelievend’. “Het gebruik van geweren moet je zien in de context van oorlog, maar zij was er op uit om levens te redden.”