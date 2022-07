Emotionele Simona Halep en verrassende Elena Rybakina vervolledigen halve finales Wimbledon bij de vrouwen

Halep, voormalig winnares in 2019, ging vlot voorbij de Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 25) met 6-2 en 6-4.

“Ik ben erg emotioneel nu, want het betekent een hoop voor me om terug te zijn in de halve finales. Gelukkig wist ik in de laatste game nog terug te komen”, zei Halep, die het toernooi drie jaar geleden wist te winnen. “Ik heb een moeilijk jaar gehad, maar ik ben terug en probeer mijn vertrouwen weer terug te krijgen.”

Rybakina herstelde zich op haar beurt met verve tegen de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 44) na verlies in de openingsset: 4-6, 6-2 en 6-3. Het is voor Rybakina overigens haar beste prestatie ooit op een grand slam. Beide dames zullen nu tegen elkaar strijden voor een plek in de finale.

De Tunesische Ons Jabeur (WTA 2) en de Duitse Tatjana Maria (WTA 103) stootten dinsdag al door naar de laatste vier en vormen de tweede affiche in de halve eindstrijd aan de andere kant van de tabel.