Vrouw gaat viraal nadat echtgenoot haar negeert wanneer ex-pornoster Mia Khalifa voorbijkomt

De Amerikaanse Lya Melendez gaat viraal nadat ze een video op Tiktok postte waar ze klaagt over haar echtgenoot. Manlief had namelijk tijdens een romantisch dinertje in Parijs geen oog meer voor haar toen een bekend gezicht voorbijkwam: voormalige pornoster Mia Khalifa. De video kwam ook bij Mia terecht en dat leidde tot een leuke verrassing voor Lya én een nieuw ontstane vriendschap.