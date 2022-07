Nóg een spits? Club Brugge is bezig met Kosovaarse international Vedat Muriqi

Muriqi is een 1,94 meter grote Kosovaar die al bij heel wat clubs actief was. In 2014 verliet hij Albanië voor Turkije, waar hij bij Giresunspor, Genclerbirligi, Rizespor en tot slot Fenerbahçe actief was. Daar scoorde hij in één seizoen zeventien goals en versierde hij zijn toptransfer naar Lazio, dat zo’n 20 miljoen euro voor hem neertelde. Bij de Italiaanse topclub verliep het minder vlot en dus werd hij het voorbije halfjaar ook verhuurd aan Mallorca. Hij heeft nog een contract tot 2025 bij Lazio, maar mag vertrekken.

Wordt Club zijn volgende bestemming? Afwachten. Lazio vraagt goed door en een deal is er nog niet, maar er wordt wel onderhandeld, zo wordt ook bevestigd in zijn entourage. Club heeft met Larin, Jutgla en De Ketelaere al drie centrumspitsen, maar intussen is wel bekend dat er rond die laatste van alles speelt. Stel dat AC Milan doorduwt en het juiste bedrag biedt, dan heeft blauw-zwart sowieso nog een vervanger nodig.