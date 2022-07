Rosalie en Tim verloren hart aan Sicilië: “Mensen zijn massaal op zoek naar een huis als het onze, maar er zijn er nog weinig over”

Met zo’n 50.000 per jaar zijn ze: Vlamingen die emigreren richting andere oorden. Ze trekken naar plekken die ons, de honkvaste rest van de bevolking, doen dromen van vakantie. Bij Sicilië denken we meteen aan luilekkerland, aan plonzen in helderblauwe wateren en wijntjes drinken bij zonsondergang. Voor Rosalie De Meyer (29) en haar vriend Tim Van de Meutter (34) veranderde het Italiaanse eiland echter al snel in een volwaardige thuis.