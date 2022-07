Hasselt

Paulette die zomaar een blaadje sla meepikt, Tokkie die een graantje van je broodje peuzelt of Plummette die verzot is op een stukje appel. De namen horen bij 3 kippen in de kippenren in het Hasseltse stadspark. Het voedsel bij 5 mensen die daar woensdagmiddag, met de kippen, lunchten.