Camille in zee met JBC: eigen kledinglijn en concert in metaversewereld van game Roblox

Vlaanderens populairste nachtegaal Camille krijgt een eigen kledinglijn bij JBC. De Limburgse kledingketen koppelt daar zelfs een uniek evenement aan. Het bouwt momenteel een eigen virtuele wereld in de game Roblox. Camille zal - gehuld in haar eigen collectie - als eerste Vlaamse artiest een concert geven in deze metaverse.

Camille Dhont (21) raakte eerst bekend bij jongeren dankzij de Ketnetreeks #LikeMe en later bij een breder publiek door haar deelname aan Liefde voor Muziek en de overwinning in The Masked Singer. Met een zo goed als uitverkochte concertreeks is ze zonder twijfel de hotste artiest van Vlaanderen. En de zangeres krijgt er een eigen collectie bij JBC bovenop. Die draait rond haar favoriete kleur: roze.

Vanaf november ligt de nieuwe collectie niet alleen in de winkels, JBC timmert momenteel ook aan een eigen wereld in de online bouwgame Roblox, erg populair bij kinderen. “Deze wereld zal bestaan uit een JBC-winkel, een podium, verschillende spelletjes en een kids community. Fans kunnen punten verzamelen door spelletjes te voltooien in onze eigen Roblox-wereld. Die punten kunnen ze vervolgens inruilen voor digitale kledingstukken uit de collectie van Camille voor hun avatars. Uniek is dat ons plekje in de metaverse feestelijk ingewijd zal worden met een concert van Camille in Roblox. En zij zal optreden in de outfits van haar eigen collectie”, zegt woordvoerder Katrien Vangrunderbeeck.

Camille tijdens het ontwerpen van haar eigen collectie. — © JBC

Digitale innovatie

Camille zal voor dat digitale optreden een motion capturing-pak met sensoren aantrekken dat haar bewegingen rechtstreeks vertaalt naar die van haar personage in de game. De zangeres kijkt ook uit naar het evenement. “De mensen die geen ticket hebben kunnen bemachtigen voor mijn optredens in de Lotto Arena kunnen op deze manier toch kennismaken met mijn nieuwe liedjes tijdens een concert in Roblox. Hoe cool is dat?”, zegt Camille.

JBC trekt sinds vorig jaar volop de kaart van digitale innovatie. Het maakte al een website om ouders te informeren over videogames en e-sports. En in april waagde het zijn eerste stap in de metaverse toen het een virtuele winkel met hindernissenparcours opende in de shootergame Fortnite. ‘”Bij JBC vinden we het belangrijk om gezinnen en kinderen te bereiken daar waar hun leefwereld zich afspeelt. Roblox is een razendpopulair spel bij jonge kinderen. We zijn erg fier dat we met Camille in deze game haar collectie kunnen aanbieden en de spelers ook op een exclusief concert kunnen trakteren,” zegt ceo Bart Claes van JBC.