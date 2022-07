34 jaar, moeder van twee kinderen en niet in de top 100, maar Tatjana Maria staat in halve finales Wimbledon: “Kim Clijsters was mijn inspiratiebron”

Er was eens een mama van 34 jaar die een dik jaar geleden beviel van haar tweede dochtertje. Ze staat niet eens in de top 100, toch staat ze donderdag voor het eerst in de halve finales van het meest traditierijke en prestigieuze tennistoernooi ter wereld. Ziehier het Wimbledonsprookje van de Duitse Tatjana Maria. Met dank aan Kim Clijsters.