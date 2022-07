Laatste stukje fietssnelweg in Genk-Zuid is klaar voor gebruik

De werken voor de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad én vijf beveiligde fietsoversteekplaatsen in Genk-Zuid, ter hoogte van de kruispunten met de Taunusweg, zijn klaar.

Het gaat om de ontbrekende schakel in de fietssnelweg F72 langs het Albertkanaal. De werken werden bijna een jaar geleden gestart. Het dubbelrichtingsfietspad is 3,5 meter breed en 2,5 kilometer lang. Het pad is met een groene berm gescheiden van de rijweg en verlicht. (cn)