Burgemeester Theo Schuurmans roept Rik Rijcken op om uit de politiek te stappen

"Het ware misschien goed voor Hamont-Achel dat de twee antagonisten het toneel zouden verlaten." Daarmee doelt kersvers burgemeester van Hamont-Achel Theo Schuurmans op zichzelf en op zijn tegenhanger Rik Rijcken. "En ik geef zelf het goede voorbeeld door na een jaar te stoppen als burgemeester", voegt hij toe. Schuurmans greep gisterenavond opnieuw de macht in Hamont-Achel op een extra gemeenteraad, en slaagde erin Rik Rijcken aan de kant te schuiven. Opvallend is dat Schuurmans na een jaar de sjerp al zal doorgeven aan partijgenoot Tom Cox. De nieuwe burgemeester was deze middag te gast in de TVL-studio.