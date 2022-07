Eén op drie kinderen in Genkse zomerschool is Oekraïens . — © TV Limburg

De vakantie is van start gegaan en dat betekent dat er weer volop zomerscholen georganiseerd worden, ook in Genk. De focus ligt er op het Nederlands. Zo is er een zomerschool voor anderstalige nieuwkomers. 45 kinderen hebben zich ingeschreven, waaronder 15 Oekraïense kinderen. Om ze zo goed mogelijk te integreren in de maatschappij leren ze de taal, maken ze nieuwe vrienden en ontdekken ze de stad.