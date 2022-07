Sint-Michiel krijgt bezoek van Gio Kemper

De uitdaging kaderde binnen het project rond welbevinden ‘Voel je goed met Warme William & Luuk’ dat MOEV lanceerde in samenwerking met de organisaties Fonds GavoorGeluk en Full of Yoga. Samen sloegen ze de handen in mekaar om rustgevende bewegingstussendoortjes uit te werken voor lagere scholen.De ontwikkeling van deze bewegingstussendoortjes kwam er op vraag van heel wat leerkrachten die een rustmomentje willen inlassen tijdens hun lessen. Om hieraan tegemoet te komen, zetten het fonds GaVoorGeluk en MOEV samen het belang van mentaal welbevinden van leerlingen in de kijker. De MOEV-mascotte Luuk en Warme William slaan hiervoor de handen in elkaar. Samen stellen ze beweging als middel centraal. Door leerlingen te laten bewegen, kan je werken aan een sterker mentaal welzijn. Bij de negen ontspannende bewegingstussendoortjes is er telkens een link naar een specifieke yogabeweging.Bij elk bewegingstussendoortje hoort een lesfiche voor de leerkracht. Hiermee slaan ze eenvoudig de brug naar een klasgesprek over het welbevinden van hun leerlingen. Het gesprek hierover aangaan is belangrijk. Leerlingen die zich goed in hun vel voelen én goed omringd zijn door een positieve klasgroep zijn meer betrokken in de les, werken efficiënter samen en nemen hun verantwoordelijkheid in de klas.

Opwarmingssessie

Actieve scholen verdienen een beloning. Voor deze uitdaging valt de Genkse school Sint-Michiel in de bloemetjes. Maar Gio, Luuk en Warme William vergaten ook zeker niet te bewegen tijdens hun bezoek. Het trio nodigde de leerlingen uit voor een extra opwarmingssessie op de speelplaats. Alle klassen kregen een bezoekje van Gio, Luuk en Warme William met een uitgebreid fotomoment. Diezelfde dag konden de kinderen zich ook nog uitleven op een bewegingsparcours van MOEV met onder meer heuse springkastelen, beweegkoffers, Hopsakee en een yogasessie voor de hele school. En zo was het op Sint Michiel één groot bewegingsfeest.

MOEV

De Vlaamse organisatie MOEV zet alles in het werk om alle kinderen en jongeren via de scholen te stimuleren om meer te bewegen, meer te sporten én minder te zitten. MOEV wil leerkrachten en schoolteams ondersteunen om leerlingen zoveel mogelijk aantrekkelijke bewegingskansen te bieden. Een sterk team van bewegingsexperten staat scholen bij de ontwikkeling van een activiteitenaanbod bij, zorgt ook voor de ontwikkeling van vernieuwende educatieve materialen én voor een inspirerend aanbod van vormingsmomenten. MOEV legt het accent op beweging en sport als leermiddel.

GavoorGeluk

Het Fonds GavoorGeluk ijvert voor de preventie van depressie en suïcide in Vlaanderen. Ze willen alle jongeren veerkrachtig maken (universele preventie), nieuwe goede praktijken helpen te creëren en bestaande ‘evidence based’ maken. Hun kader is het Vlaams Actieplan Suïcide Preventie en Geestelijke Gezondheidsbevordering.

Full of Yoga

Liesbeth De Backer ontwikkelde en illustreerde vanuit haar ervaring als leerkracht, ergotherapeut, yogadocent en mama yoga kaartensets. Vanuit die ervaring zag ze de nood aan beweging bij kinderen en voelde ze ook die mooie connectie tussen yoga en haar lessen en therapieën. Met haar materiaal geeft ze graag haar passie aan leerkrachten om zo veel kinderen die mooie tools te bieden die ze in het dagelijks leven kunnen oproepen. Tools waar ze ook later de vruchten kunnen van plukken.