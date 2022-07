Logeren in stijl: Natan opent een tijdelijke bed & breakfast mét restaurant in boetiek in Knokke

Modehuis Natan is één van die Belgische begrippen waar je alleen maar fier op kan zijn. Maar baron Edouard Vermeulen, die sinds 1983 de teugels van het modehuis in handen houdt, begon zijn carrière eigenlijk als interieurontwerper. Om die band met interieurvormgeving in de verf te zetten, opent Natan in augustus een tijdelijke B&B in Knokke.