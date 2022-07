AAN DE START. Mathieu van der Poel geeft toe: “Ik voel me al enkele dagen niet zo goed”, Florian Vermeersch “kent alle stroken”

Het is zover: tijd voor de kasseirit in de Tour de France. De renners krijgen elf kasseistroken te verwerken en die zorgen voor de nodige nervositeit in het peloton. Hoe strak staan de zenuwen gespannen? Hieronder enkele interessante renners aan het woord voor de start.

Florian Vermeersch: “Ik vermoed dat de koers vanaf sector vijf openbreekt”

“Ik heb twee weken geleden de etappe verkend”, stelde Tourdebutant Florian Vermeersch voor de start in Lille. “Ik ken alle stroken. Deze rit heeft geen grote geheimen meer voor mij. Ik denk dat de grote verschillen niet meteen zullen gemeten worden op de eerste stroken, maar ik denk dat er daar al brokken zullen gemaakt worden. Vanaf sector vijf denk ik dat de koers zal openbreken. Het is natuurlijk vooraf een beetje gokken. Het is ook een van de zwaarste stroken in Roubaix. Ik denk dat dit vandaag ook zo zal uitpakken”, aldus de tweede van de editie van Parijs-Roubaix 2021.

“Het zou mooi zijn dat de lijn met de Belgen en de Nederlanders ook in deze etappe wordt doorgetrokken. Ik kijk dan vooral naar Wout natuurlijk. Het zou mooi zijn indien dit vandaag ook zo zou zijn, maar dan eens iemand anders dan Wout”, aldus de Flandrien van Lotto-Soudal. (wvo, hc)

Mathieu van der Poel: “Ik zoek mijn goede benen, maar die zijn er nog niet, frusterend!”

Mathieu van der Poel kwam nog niet in het stuk voor. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck geeft ook toe dat hij het anders had verwacht. “Ik ben nog niet zo goed als gehoopt. Ik denk dat iedereen dat al kunnen vaststellen heeft. Ik was de eerste dag al niet tevreden over mijn tijdrit. Dat was onder mijn niveau. De twee volgende etappes waren gemakkelijk, maar gisteren had ik gewoon niet goed genoeg. Ik had de benen niet. Ik voel me al enkele dagen niet zo goed. Ik ben op zoek naar mijn goede benen. Het werd in de etappe naar Calais pijnlijk duidelijk dat ik niet beter kon.”

Van der Poel hoopt dat hij van de ene op de andere dag wél zijn goed stel benen vindt. “Dat gebeurt ook soms. Maar ik had die liever al gehad. Je weet nooit wat er in een kassei-etappe als vandaag gebeurt. Het is voor mij ook een vraagteken. Philipsen toonde de voorbije dagen dat hij in een betere vorm verkeert. Op de klim gisteren reed hij zelfs voor mij uit. Op tv kwam zijn zegegebaar misschien lullig over, maar het kan werkelijk iedereen overkomen.”

“Anderzijds, als je ziet hoe Wout aan het rijden is, dan zal het helemaal niet gemakkelijk zijn om seconden terug te nemen. Maar je weet nooit wat er op de kasseien gebeurt. Ik start met een open mind. Het is een nieuwe dag, dus nieuwe kansen. Maar het zal toch een stuk beter moeten dan gisteren om überhaupt mee te doen voor de overwinning. Ik weet ook niet waaraan het ligt. Ik hoop dat het beter wordt. Ik ben iemand die altijd graag aanvallend koerst, maar je moet er dus wel de benen voor hebben. Dat is voor mij ook frustrerend. Ik heb dit niet echt zien aankomen. Ik dacht dat ik een redelijk goede voorbereiding had. Het was in het begin niet super goed, maar de week voor de Tour begon ik wel lekker te rijden. Het komt er nog niet uit. Ik probeer rustig te blijven, want ik kan er nu toch niets meer aan veranderen”, aldus de kopman van Alpecin-Deceuninck. “Het is nog lang. Ik hoop gewoon dat het op een of andere manier ineens omkeert.”

Van der Poel zei nog dat het “echt sterk was wat Wout dinsdag opvoerde”. “Het was ergens te vergelijken met wat ze deden in Parijs-Nice. Het was heel indrukwekkend. Hij zit gewoon op een ander niveau.” (hc, wvo)

Tadej Pogacar: “Van Aert nu al uit het geel rijden? Een heel zware challenge hoor”

Tadej Pogacar is geen man die zich vooraf zenuwachtig maakt. “De stress zal al van voor het aansnijden van de zones merkbaar zijn. Dat is wat vervelend. Maar ik zit in een goede vorm. Als ik geen tegenslag heb, moet het wel goed eindigen. Je moet vooreerst in een goede positie zitten, je moet goed over de kasseien gaan. Je moet vooruitziend zijn, maar anderzijds heb je geen honderd procent zekerheid dat je zonder lekke band erdoor komt. Dan kan je niet zo heel veel doen.”

Pogacar gaf aan dat het hoogstwaarschijnlijk heel moeilijk zal zijn om in Wallers al het geel van Wout van Aert af te nemen. “Een heel zware uitdaging hoor, maar het is koers en ik ben een deelnemer. Ik geef alles wat ik in mij heb”, besloot de tweevoudige Tourwinnaar voor de start van de kasseirit. (wvo,hc)