Wout van Aert wil eerst ploegmaats helpen, dan winnen in kasseirit Tour: “Mooie rit waar ik naar uitkijk”

De te kloppen man in de kasseirit van de Tour de France woensdag? In principe Wout van Aert. Maar onze landgenoot zal hoe dan ook rekening moeten houden met zijn ploegmaats Jonas Vingegaard en Primoz Roglic, die op eindwinst mikken in de Tour en geen tijd mogen verliezen. Hoe gaan ze dat aanpakken bij Jumbo-Visma? Hieronder de reactie van Wout van Aert voor de start.

“We kunnen hier een goeie zaak doen voor het klassement, we zien dit als een opportuniteit”, zegt Wout van Aert voor de start in Rijsel, waar ook vrouw Sarah de Bie en zoontje Georges aanwezig waren.

De hamvraag: gaat Van Aert vol voor de zege of moet hij bij klassementsmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard blijven? “Hopelijk beide, maar in het begin zal ik zeker proberen om Jonas en Primoz te beschermen. We moeten proberen om goed samen te blijven.” En dan op het einde zelf nog voor de overwinning gaan? “Dat zal afhangen van de wedstrijdsituatie.”

“Wat mag en wat kan jij?”, vraagt een journalist aan Van Aert. “Dat is niet de origineelste vraag”, grapt de gele trui. “Kunnen veel, denk ik en ik hoop dat ik dat ook kan laten zien. Het is natuurlijk een mooie rit waar ik naar uitkijk. Maar we moeten er als ploeg voordeel proberen uithalen met oog op het klassement. Ik denk dat wij hier de ploeg hebben om al een verschil te maken en dat gaan we vandaag proberen.”

Helpen en dan uitslag rijden

“Ik heb gisteren (dinsdag, red.) al de steun gekregen van mijn ploegmaats, hopelijk kan ik vandaag mijn steentje bijdragen om Jonas en Primoz in een goede uitgangspositie te zetten”, vervolgt Van Aert. “En misschien is het zelfs mogelijk om dat te combineren met een mooie uitslag, maar dat zal de finale uitwijzen.”

Hoe beleeft Van Aert deze dagen? “Ik probeer heel hard te genieten, het is bijzonder om met de gele trui te mogen rondrijden. In Denemarken was het voor veel mensen, maar hier zijn ook heel veel mensen.”

