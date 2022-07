PXL brengt betaalbare huurhuizen in kaart: 145.000 euro voor vier innovatieve woonprojecten

Om wonen kwalitatief en betaalbaar te houden, ondersteunt de provincie nieuwe woonprojecten die daar op inspelen. Eentje daarvan is IGS woonfocus 2.0 waarmee op vraag van Maasmechelen, Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder een richtlijnkader werd uitgewerkt voor de huisvesting van tijdelijke buitenlandse werknemers. De Hogeschool PXL Social Work Research gaat de nood aan kwalitatieve en betaalbare woningen in de privé-huurmarkt in kaart brengen. De steden Hasselt en Genk gaven eerder al aan dat de lacune in het aanbod van betaalbare woningen in de privé toeneemt en werken dan ook mee aan het project. Inclusie Invest is dan weer een project dat welzijns- en woonzorgorganisaties ondersteunt bij de huisvesting van mensen met een laag inkomen. Abbeyfield Vlaanderen tenslotte onderzoekt de haalbaarheid van cohousing op maat van 55-plussers om hen autonoom te laten leven. Om uit te zoeken of hiervoor een voldoende groot draagvlak is, volgt nog een haalbaarheidsstudie en wordt onderzocht of het mogelijk is een financieringsplatform op te zetten in de vorm van een coöperatieve vennootschap. (cn)