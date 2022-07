Dankzij Hailey Bieber lopen we deze zomer allemaal rond met een ‘glazed donut manicure’

In beautyland wisselen de trends elkaar aan een sneltempo af. Vooraleer je het weet, is de vorige alweer passé en heb je niet eens de tijd gehad om hem uit te proberen. Dit keer is het Hailey Bieber die de beautyliefhebbers onder ons weet te inspireren met haar ‘Glazed Donut Manicure’. En wij vertellen je hoe je zelf aan de slag gaat.