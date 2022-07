Meisje (6) nog altijd in levensgevaar na val in Donkvijver in Oudenaarde

Het meisje van zes jaar oud dat dinsdagavond in Oudenaarde in onduidelijke omstandigheden in de Donkvijver belandde en in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht werd, verkeert nog altijd in kritieke toestand. Er is een opsporingsonderzoek gestart naar het incident, zegt het parket van Oost-Vlaanderen woensdag.