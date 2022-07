Dries Mertens naar Frankrijk? Olympique Marseille mikt op transfervrije Rode Duivel

Gaat Dries Mertens (35) komend seizoen voor het eerst in de Franse competitie voetballen? Olympique Marseille wil de Rode Duivel, die een vrije speler is sinds zijn contract bij Napoli op 30 juni afliep, binnenhalen.

Mertens is transfervrij en Marseille zou dus geen transfersom moeten betalen voor de Rode Duivel, maar zijn loon ligt wel hoog naar de normen van de Franse club. Al speelt L’OM straks wel Champions league.

Volgens sommige bronnen zou de entourage van de speler al in Marseille zijn, maar dat wordt alvast ontkend door de club. Mertens laat nog niet in zijn kaarten kijken en bekijkt ook zijn opties in Italië waar hij zich al jaren uitstekend thuisvoelt.

Eerder deze zomer mikte Marseille ook al op Axel Witsel, maar die prefereerde uiteindelijk Atlético Madrid.

TRANSFERLIVE. Volg hier alle activiteit op de binnen- en buitenlandse transfermarkt op de voet