Man tot jaar cel veroordeeld voor belaging en slagen aan ex-partner

Een 50-jarige man uit Ham is woensdag door de Hasseltse strafrechter veroordeeld tot een jaar celstraf en een geldboete van 800 euro wegens het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen aan zijn 48-jarige ex-vrouw en wegens ernstige belaging van de vrouw. Zo stond hij met een jerrycan met vijf liter brandstof aan haar woning en dreigde hij ermee de woning in brand te steken.

In de zomer van 2021 had de vrouw beslist om van hem te scheiden, maar dat viel bij hem niet in goede aarde. De man was kwaad geworden omdat hij op sociale media bikinifoto’s van zijn vrouw op vakantie zag circuleren. “Hij ging de vrouw en haar familie vermoorden. Hij aanvaardde de scheiding niet. Op 6 oktober 2021 dreigde hij de woning in brand te steken. Hij had een raam ingeslagen. Hij had zichzelf ook verwond, want er lagen bloeddruppels. Politie stelde dat vast. De agenten merkten ook dat in de woning alle lichten uit waren en alle rolluiken naar beneden. De vrouw deed dat met opzet omdat ze niet wilde dat hij zag dat zij thuis was”, aldus de openbare aanklager.

Op 9 december 2021 moest de man voor de rechtbank komen voor de omgangsregeling met hun zoon. Enkele neven vergezelden de beklaagde en die probeerden haar te overtuigen niet uit elkaar te gaan. Opnieuw had hij gedreigd het huis in brand te steken terwijl ze thuis zou zijn. Op 13 december 2021 was de politie weer ter plaatse wegens een ruzie. De vrouw was in haar buik gestampt en tegen de linkerhand. De man ontkende nagenoeg alles. De vrouw liet bewakingscamera’s installeren. Hij verscheen onder meer ongevraagd in haar veranda. De politie had hem twee keer op de beelden herkend.

Hij gluurde ook door de spleten van de rolluiken om binnen te kunnen kijken. Op 6 december 2021 stormde hij haar huis binnen en pakte haar gsm af. Hij achtervolgde haar op 14 april 2022 en reed haar klem, toen ze naar een collega van haar werk reed. “De feiten getuigen van een gebrek aan respect voor de psychische integriteit van het slachtoffer. Beklaagde moet beseffen dat zijn ex niet zijn bezit is. Hij had haar beslissing om te scheiden moeten respecteren. Het verlenen van enig uitstel voor de celstraf zou hem onvoldoende bewust maken van de ernst van de feiten,” aldus de rechtbank. Aan zijn ex-vrouw moet hij 6.728 euro schadevergoeding betalen.

(belga)