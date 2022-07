Vrouw uit Lommel veroordeeld tot 60 uur werkstraf voor schuldig verzuim seksueel misbruik van dochter

Een 42-jarige vrouw uit Lommel is door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur wegens schuldig verzuim. De vrouw had niets ondernomen toen haar minderjarige dochter door de ex van de vrouw seksueel misbruikt werd. Als de werkstraf niet binnen de termijn wordt uitgevoerd, wacht haar een celstraf van 6 maanden.

De periode van schuldig verzuim liep van april 2017 tot september 2018. Het meisje was toen 10 jaar oud. Volgens de rechtbank was de vrouw wel degelijk op de hoogte van de gebeurtenissen. De verdediging vroeg de vrijspraak omdat het dossier alleen op de verklaringen van twee personen gebaseerd was maar de rechtbank oordeelde anders.

Een andere ex van de beklaagde vond het verontrustend dat de ex van de beklaagde naakt in bed bij zijn dochter kroop, maar daarop had beklaagde gezegd dat het normaal was omdat het de vader betrof. De vrouw kreeg ook van de politie te horen dat er vermoedens van seksueel misbruik waren, maar ook die wuifde ze weer weg.

“Men had haar er herhaaldelijk op gewezen dat er problemen waren. Beklaagde was bijna nooit bij haar kinderen en zat bij haar partners in de andere provincie. In januari 2019 kwam haar ex in haar woning terecht,” aldus de openbare aanklager. De veroordeelde ex mocht in het weekend in haar woning verblijven omdat hij op die manier de omgangsregeling met zijn kinderen kon naleven. “Beklaagde bood geen hulp hoewel ze wist dat de fysieke en psychische integriteit van haar dochter ernstig in gevaar was. Beklaagde koos voor zichzelf en liet haar dochter vallen. Het meisje is getekend voor de rest van haar leven,” aldus de strafrechter.

(belga)