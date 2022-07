Internering van dertiger uit Beringen bevolen voor geweld tegen ouders en politie

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft de internering bevolen van een 37-jarige man uit Beringen. De man had de politie opgetrommeld om een huiszoeking uit te voeren, omdat zijn moeder wapens een collectie munitie was kwijtgeraakt. Hij wilde dat de politie de kogels zou vinden.

Een gerechtspsychiater oordeelde dat de man leed en lijdt aan een ernstige geestesstoornis waardoor hij zijn daden niet kan controleren. Bijkomend stelde de deskundige vast dat er gevaar voor herhaling bestaat.

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft de internering bevolen van een 37-jarige man uit Beringen. De man had de politie opgetrommeld om een huiszoeking uit te voeren, omdat zijn moeder wapens een collectie munitie was kwijtgeraakt. Hij wilde dat de politie de kogels zou vinden. Een gerechtspsychiater oordeelde dat de man leed en lijdt aan een ernstige geestesstoornis waardoor hij zijn daden niet kan controleren. Bijkomend stelde de deskundige vast dat er gevaar voor herhaling bestaat.

Op 28 april 2021 moest de politie een eerste keer tussenkomen. Hij had toen met zijn moeder een discussie over de kwijtgespeelde munitie en twee alarmpistolen. De man nam dus een eigenaardige houding aan en wilde dat de politie een huiszoeking deed naar de kogels die hij van zijn grootmoeder had gekregen. Omwille van zijn eigen veiligheid besliste de politie de man te arresteren. De ouders waren emotioneel en bang. De moeder overhandigde de politie een luchtdrukkarabijn, een luchtdrukpistool, twee alarmwapens en munitie.

Op 6 juli 2021 was er weer onenigheid met zijn ouders, die volgens hem te veel over de vloer kwamen. Hij had een kamer tijdelijk ingericht na een brand in de ouderlijke woning terwijl de ouders elders onderdak hadden gevonden. Toen de politie ter plaatse kwam, riep hij dat de agenten hun wapens al mochten nemen. Hij pakte een hark en dreigde ermee naar een agent. Ondanks de inzet van pepperspray bleef hij op de agenten afstormen en wilde hij trappen en vuistslagen uitdelen. Uiteindelijk is hij gedwongen opgenomen en werd hij in snelrecht gedagvaard.

Op de zitting woensdag zei de man dat hij geen behandeling nodig heeft ondanks de diagnose van een gerechtspsychiater. Hij betwistte ook zijn schuld, maar de rechtbank besliste anders. Volgens de gerechtsdeskundige vertoonde de beklaagde een verhoogd risico op impulscontroledoorbraken en agressief gedrag. De hark, twee alarmpistolen en 34 stuks munitie zijn verbeurd verklaard. De gerechtskosten voor de man bedragen 2.677 euro.

(belga)