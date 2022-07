Nieuwe vaccinatiecampagne vanaf september: vooral gericht op 50-plussers en zorgpersoneel

Vanaf september komt er een nieuwe vaccinatiecampagne tegen het coronavirus, dat hebben de ministers van Volksgezondheid woensdag beslist. Zorgpersoneel, wie een zwak immuunsysteem heeft, of ouder is dan 50 jaar krijgt automatisch een uitnodiging. Voor de groep van 18 tot 50 jaar komt er geen massale vaccinatiecampagne, maar ook die mensen mogen individueel beslissen om een extra boosterprik te laten zetten.

“De pandemie is nog niet voorbij”, opende Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie, de persconferentie met een fikse waarschuwing. “We zitten momenteel in de zevende golf: er zijn substantieel meer opnames in de ziekenhuizen, en die nemen nog steeds toe. Ook op intensieve zorg zien we opnames. Maar ook in het najaar en in de winter verwachten we dat Covid ons parten gaat spelen, en dat we nog golven gaat krijgen.”

Daarom hebben de verschillende ministers van Volksgezondheid woensdag op een interministeriële conferentie beslist om het advies van de Hoge Gezondheidsraad te volgen, en een nieuwe vaccinatiecampagne uit te rollen. De zogeheten ‘herfstcampagne’ en ‘herfstbooster’ worden uitgerold vanaf begin september.

Drie prioriteiten

Drie bevolkingsgroepen krijgen daarbij prioriteit: 65-plussers, het zorgpersoneel in ziekenhuizen en eerstelijnszorg, 50- tot 64-jarigen met een onderliggende aandoening of verzwakt immuunsysteem. Zij krijgen een uitnodiging om zich opnieuw te laten prikken – omdat het moeilijk is om een onderscheid te maken wie risico loopt, zal die uitnodiging zelfs verstuurd worden naar alle 50-plussers.

Volwassenen tussen 18 en 50 jaar oud krijgen niet per definitie een uitnodiging, omdat “de wetenschappelijke gegevens van de Hoge Gezondheidsraad onvoldoende zijn om zo’n campagne aan te bevelen”. Deze groep kan op verzoek wel een boosterprik krijgen. In Vlaanderen zou deze groep wel een brief krijgen.

Voor kinderen tussen 6 en 17 jaar oud wordt geen extra vaccin voorzien “omdat het wetenschappelijk onduidelijk is of voor deze groep een herfstbooster toegediend moet worden”. Enkel jongeren die een stage doen in de zorg zouden wel een vaccin krijgen.