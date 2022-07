Verhaal gemist? Lees nu nog alles over de nieuwste dieetrage en het geheime huwelijk van twee bv’s

Geen tijd gehad om te lezen dit weekend? Deze zes zomerse topverhalen lees je nog lekker heel de week. Kan je een diabetesspuit als crashdieet gebruiken, alles over het ‘geheime’ huwelijk van Michaël Roskam en Eline De Munck en binnenkijken bij Kathleen Aerts in Zuid-Afrika.

1. De afvalrage Ozempic

Diabetesspuit Ozempic is een rage bij wie wil afvallen. Zozeer dat diabetici, die het medicijn echt nodig hebben, zonder dreigen te vallen. Tegelijk waarschuwen artsen: “Dit is een geen snoepje.”

2. Ontbijten met Stijn Bijnens

Wie is Stijn Bijnens, de Hasseltse vader van zes dankzij wie we binnenkort goedkoper kunnen bellen en surfen? Onze reporters schoven voor bij het ontbijt op de binnenplaats van de prachtige vierkantshoeve van de Cegeka-CEO.

3. Geheim huwelijk

Hij had een bril nodig en kwam terug met een vrouw. Alles over het geheime huwelijk van de Truiense regisseur Michaël Roskam en Eline De Munck. “Mijn zoon was de enige getuige.”

4. Binnenkijken bij Kathleen Aerts in Zuid-Afrika

Ooit was ze een K3’tje, vandaag runt Kathleen Aerts een guesthouse in Zuid-Afrika. Kijk mee binnen in haar ‘Droom’.

5. Getest: vispannetjes

Waar eet je de lekkerste vispannetjes aan zee? Onze sterrenchef deed de test: “Eet dit en je verlof aan zee is voorbij.”

6. De alpenhut van Thomas Siffer

Deze zomer ontvangt Thomas Siffer bekende Vlamingen in zijn desolate alpenhut in het noorden van Italië. Maar eerst leggen we hem zelf de rooster in Puglia in Zuid-Italië. (mav)