Het houdt niet op voor Boris Johnson: “Voor eerst het gevoel dat er een strategie is om hem te dumpen”

Het houdt niet op. Woensdagmorgen zijn alweer drie toppers uit de regering van Boris Johnson (Conservatieven) opgestapt. De Vlaamse Engeland-kenner Harry De Paepe zat dinsdag in een pub in Londen net toen het bericht viel over de eerste twee Tory-ministers die ermee kapten. “Overleeft premier Boris Johnson dit ook weer? Voor het eerst denk ik dat er een strategie is uitgewerkt om hem te wippen.”