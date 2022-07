Druk stijgt: opnieuw minister uit regering van Boris Johnson opgestapt, na interviews met “foute informatie uit Downing Street”

Het ontslag is opvallend: Quince verdedigde Johnson maandag nog in verschillende interviews, maar zegt nu dat hij opstapt omdat hij daarvoor “foute informatie uit Downing Street (het kabinet van Johnson, red.)” had gekregen.

Quince schrijft op Twitter dat hij de “categorieke bevestiging” had gekregen van Downing Street dat Johnson niet op de hoogte was van beschuldigingen tegen Chris Pincher, een parlementslid dat beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag, toen hij hem benoemde tot deputy chief whip in het Britse Lagerhuis. Later op de dag kwam echter aan het licht dat Johnson wel degelijk op de hoogte was. De premier verontschuldigde zich daar inmiddels al voor, en zei dat hij dat “vergeten” was.

Eerder op de dag was ook Laura Trott al opgestapt, zij was kabinetschef op het ministerie van Transport. “Vertrouwen is in de politiek van het opperste belang, en zou dat altijd moeten zijn. Maar jammer genoeg is dat de afgelopen maanden verloren gegaan”, klonk het in haar ontslagbrief.

Woensdagmiddag staat het wekelijkse vragenuurtje in het Britse Lagerhuis gepland.

