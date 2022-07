Ministers van Sport Westerse landen vragen volledige uitsluiting van Rusland en Wit-Rusland in internationale federaties

De ministers van Sport van 35 westerse landen hebben in een gezamenlijke mededeling de volledige uitsluiting van Rusland, Wit-Rusland en hun officials gevraagd bij internationale federaties.

Het gaat om heel wat landen uit de Europese Unie, waaronder ook België, aangevuld met onder meer het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. Bij de EU-landen ontbreken Bulgarije en Hongarije, net als China, India en landen in Latijns-Amerika en Afrika.

Na de Russische inval in buurland Oekraïne werden Rusland en Wit-Rusland reeds allerhande schorsingen opgelegd. Zo mochten beide landen onder meer niet deelnemen aan de Paralympische Spelen in de Chinese hoofdstad Peking, en werden ze door heel wat internationale sportbonden geschorst. In het voetbal mag het Russische elftal geen interlands meer afwerken en werden Russische voetbalclubs uitgesloten van deelname aan Europese competities.

De Russische voetbalbond daarentegen werd niet geschorst en Russische officials konden hun zitje bij de belangrijkste sportorganen behouden. Zo zit bondsvoorzitter Alexander Dyukov, tevens een van de topmannen van staatsbedrijf Gazprom, nog steeds in het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalconfederatie UEFA. Om de zaken nog wat meer op de spits te drijven, dienden de Russen een kandidatuurstelling voor de EK’s van 2028 en 2032 in, ondanks de lopende schorsing. Ook in het Internationaal Olympisch Comité IOC zetelen nog twee stemgerechtigde Russische bondsleden.

De westerse landen willen daar nu komaf mee maken en vragen beide landen een volledige uitsluiting op te leggen. Ook roepen ze sportorganisaties op te stoppen met de uitzending van sportwedstrijden in Rusland en Wit-Rusland.