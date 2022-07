Young Cats openen prestigieus toernooi in Toronto met nederlaag tegen Canada

De Young Cats nemen in Canada deel aan het prestigieuze Global Jam toernooi. Een toernooi voor talenten tussen 18 en 23 jaar. De Young Cats U23 zijn van de partij en openden tegen het gastland met een nederlaag.

In het Canadese Toronto gaat momenteel het prestigieus toernooi Global Jam door. Een toernooi voor talenten tussen 18 en 23 jaar. De Young Cats U23 zijn van de partij en openden tegen Canada met een nederlaag.

Coach Arvid Diels is met een twaalf Young Cats tussen 18 en 23 jaar van de partij in het Canadese Toronto. Bekende namen als Billie en Becky Massey, Speelster van het Jaar Maxuella Lisowa, Ine Joris, Lore Devos en Nastja Claessens, die al met de Belgian Cats meespeelden, zijn van de partij.

In de openingspartij verloren de Young Cats na een 20-13 bonus en 29-32 achterstand halfweg uiteindelijk na een 44-48 tussenstand met 53-65 van Canada. Vandaag nemen de Young Cats het tegen Frankrijk op. Later in de week volgt nog een clash met de Verenigde Staten.

België-Canada 53-65

KWARTS: 20-13, 9-19, 15-16, 9-17

BELGIE: Bah 2, Becky Massey 9, Lisowa 7, Billie Massey 4, Joris 10, Descamps 0, Vindevogel 0, Leblon 0, Denys 0, Devos 8, Claessens 13, Vervaet 0