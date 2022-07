Tuesday Moves getest, Hasselt Danst verdwijnt

Hasselt Danst werd na 15 jaar een traditie. Het Feestcomité legde in die tijd de planché aan de Molenpoort, het Groenplein en de Grote Markt. Zij verhuisden ook naar de buurgemeenten en legden de dansvloer in Rapertingen, Stevoort, Kermt en Kuringen. Telkens werd een vast schema aangehouden: linedance, themadans met initiatie gevolgd door vrije dansavond tot 22u, met live muziek of dj. Nu wil het Feestcomité het dansevent opentrekken naar een breder publiek. Ze willen dat meer diverse leeftijdsgroepen op de planken komen, daarbij knipogend naar de jongeren.Voor de try-out van Tuesday Moves liet het Feestcomité de Tasty Town Big Band uit Hasselt de kiosk beklimmen. Als dansthema kozen ze de Lindy Hop en lieten de organisatie over aan de Limburgse Lindy Hoppers. Voor de initiatie lieten die Erik Lenaers uit Gent overkomen. Hij liet zich bijstaan door Sofie Jorissen. Het duo oogstte veel bijval met hun aanpak hoewel toch dient gezegd dan de meeste dansers uit de Limburgse Lindy Hoppers vereniging kwamen. Dat bleek ook zo na de initiatie wanneer de Tasty Town Big Band het muzikale gedeelte voor zich nam. De vertrouwde gezichten bleven veelal aan de kant staan kijken.