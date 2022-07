Berre en Sibert toveren woonkamer om tot zomerbar

Voor de tweede keer openen Berre en Sibert het grootste groene terras van Wellen. “En we zijn fier op wat we verwezenlijkt hebben”, klinkt het. “Onze woonkamer, keuken en tuin herken je niet meer. Gasten kunnen niet geloven dat we hier normaal wonen”

Voor het tweede jaar op rij kan je gaan genieten in Bar Siwel, een bijzondere zomerbar in Wellen. Via het oude steegje van Wellen, dat omgetoverd is tot een ingang met plantenplafond, komt je terecht in de bar en zo kan je doorgaan naar het terras in een groene oase middenin het centrum. Ook kinderen zijn uiteraard welkom. Die zullen het vast kunnen vinden met de dieren die in Siwel verblijven. Maar ook gezellig bijpraten met vrienden of familie of stoom afblazen na een drukke werkdag met collega's kan zeker in Bar Siwel.

“We zijn trots dat we dit kunnen verwezenlijken, samen met ons team, familie en vrienden”, zeggen Berre en Siber. “We werken hard om van onze woonkamer en tuin een bar met groen terras te maken. Gasten die hier in onze zomerbar komen, kunnen niet begrijpen dat we hier normaal wonen. Het gaat ons om de details. Vanaf het moment waarop de gast binnenkomt, moet hij een wauwgevoel hebben.”

Verse producten

Zo worden alle cocktails zelf gemaakt en werken ze bij Bar Siwel met verse producten. “Vandaag de dag kan je alles kant-en-klaargemaakt kopen, maar daar doen we bij Siwel niet aan mee”, vertelt Berre. “Klanten zijn heel erg positief over de smaak van de drankjes en daar doen we het voor. Ook je honger kan zeker en vast gestild worden. Zo hebben we een tapas- en foodkaart.”

Vrijdagavond 24 juni openden Berre en Siber de deuren van hun zomerbar voor partners, buren, gemeente, familie en vrienden. “Onze eerste week was alvast een groot succes”, klinkt het. “Met onze 199 zitplaatsen zijn we een groot groen terras dat je van buitenaf niet kan zien. Je neerploffen kan in onze strandstoelen of in de lounge. We zijn dankbaar dat we dit concept mogen neerzetten en fier op iedereen die mee helpt om de gasten een mooi Siwel-moment te geven. Een team om van te dromen! Samen met alle andere handelaars dragen we onze bubbel bij aan het bruisend Wellen.”

Alle info: www.siwel.be of via Facebook of Instagram