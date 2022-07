Amabile weer op de planken met ‘zomerklanken’

Zondag 3 juli 2022, 14 uur. Na een onzalige tijd, kon het eerste koorconcert van Amabile in het post-coronatijdperk (?) gepresenteerd worden. Naast Amabile was ook het 8-koppig ensemble 'Pro Arte' uit Eupen van de partij.

“Alexandros Kavvaddas, onze nieuwe dirigent, had beide koren met heel veel enthousiasme klaargestoomd voor dit concert onder de naam Zomerklanken”, klinkt het. “Een goed gevulde zaal luisterde voor de pauze naar het ensemble Pro Arte uit Eupen, dat met een uitgelezen programma de toehoorders liet genieten van een reeks Renaissanceliederen. Kwetsbaar gebracht, maar heerlijk om naar te luisteren.”

Na de pauze was het dan de beurt aan Amabile om te laten zien en horen dat dit koor ‘still alive and kicking’ is als nooit tevoren. Onder de bezielende leiding van Alexandros Kavvaddas en aan de piano met veel bravoure begeleid door een op het laatste moment ingesprongen pianist Martijn van Den Dungen, bracht het koor een bloemlezing uit het hedendaags repertoire. Een dankbaar publiek bekroonde het optreden van deze beide koren met een daverend applaus, waarna deze muzikale namiddag afgesloten werd met een natje en een droogje.