Duikclub LDL uit Lummen viert het vijftigjarig bestaan

In 1972 opende het gemeentelijk zwembad van Lummen haar deuren. De gemeente Lummen had voor de opening al gezocht naar een sportieve invulling voor het nieuwe bad. Zo werd Lummenaar Hugo Aerts gevraagd of hij een duikclub kon opstarten. Hugo was op dat moment reeds duikinstructeur bij de Hasseltse club Cowol. De week nadat het zwembad officieel geopend werd, organiseerde LDL haar eerste training. Vijftig jaar later is vrijdagavond nog steeds de vaste trainingsdag van de club.LDL telt ondertussen ruim 80 leden en heeft een jeugdafdeling die op zaterdagavond traint. Doorheen het hele jaar worden er duikuitstappen gemaakt naar de verscheidene duikplaatsen. In België zijn dat vooral steengroeven en plassen. Op tijd en stond wordt er ook over de grens gedoken. Vooral de Oosterschelde in Zeeland zorgt dan voor mooie duiken. Maar ook Egypte, Frankrijk, Spanje, Schotland, de Filipijnen… passeerden al de revue.Later dit jaar organiseert de club enkele meer duikgerelateerde evenementen om van 2022 nog wat speciaals te maken.