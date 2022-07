Wout van Aert slaat internationale pers met verstomming: “Zelden heb ik zo’n monster van een renner gezien”

Dat Wout van Aert in een uitstekende vorm verkeert, wisten we al. Maar de manier waarop onze landgenoot dinsdag een volledig peloton aan flarden reed, was ronduit impressionant. Van Aert heeft ook de internationale pers met verstomming geslagen. Een overzicht.

AD: “Van Aert liet de beste renners van de planeet met de moed der wanhoop achter hem aan krabbelen”

“Ik neem jullie even mee naar de laatste zes Touretappes die Wout van Aert reed”, schrijft de Nederlandse columnist Thijs Zonneveld in AD. “Daarin werd hij 1ste, 1ste, 2de, 2de, 2de en 1ste. Hij moet elk jaar multitasken, maar tussendoor pakte hij al zeven Tourritten. Hij won een bergetappe, hij won een tijdrit, hij won een ploegentijdrit, hij won waaier- etappes, hij won massasprints. Het enige wat er vanmorgen nog aan ontbrak, was een kilometers- lange solo tegen een sprintend peloton. Dat vakje is nu ook afgevinkt op zijn bingokaart.”

“Ik tik deze column op drie meter van waar hij langs kwam denderen op weg naar Calais”, gaat Zonneveld verder. “Van hieruit kan ik de sporen van verbrand rubber op de weg zien staan. Als een banaan met afterburners, zo vloog hij voorbij. Een paar handenvol secondes erachter krabbelde een peloton met de beste profs van de planeet met de moed der wanhoop achter hem aan.”

“Zelden heb ik zo’n monster van een renner gezien. Die poten onder het lijf van Van Aert zijn zo angstaanjagend dat ik mijn kinderen er niet naar laat kijken. Ze zouden er nachtmerries van krijgen. Dat moet zijn tegenstanders ook geregeld overkomen. Midden in de nacht met klotsende oksels wakker schrikken omdat er twee benen van Van Aert onder je bed liggen - met kloppende aders, kasseien van kuiten en dijen zo dik dat je er een omgevingsvergunning voor moet aanvragen.”

© AD

De Telegraaf: “Superbelg Wout van Aert”

“Wout van Aert moet na zijn drie tweede plaatsen op rij gedacht hebben dat hij solo door niemand meer verrast kon worden”, schrijft De Telegraaf. “De Superbelg van Jumbo-Visma was deze Tour de France al fenomenaal begonnen met ook nog de gele trui om zijn schouders, maar overtrof zijn duizelingwekkende optreden toch nog. In Calais vloog Van Aert naar de ritzege waar hij zo naar smachtte, en tegelijk gaf zijn ploeg een alarmerend signaal af Tadej Pogacar & co.”

© De Telegraaf

L’Equipe: “Organisatie zou psychologische hulp moeten bieden voor een deel van het peloton”

“De absolute kampioen”, titelde het Franse L’Equipe, dat woensdag vijf pagina’s in de krant volschreef over Wout van Aert. “Van Aert heeft de Tour de France wakkergeschud en heeft iedereen verpulverd op de beklimming van de Cap Blanc-Nez. De gele trui is op de top van zijn kunnen.”

“Wat Wout van Aert elke dag op zijn fiets doet is onfatsoenlijk”, gaat L’Equipe verder met lichte overdrijving om aan te tonen hoe goed ze Van Aert vinden. “De organisatie zou psychologische hulp moeten bieden voor een deel van het peloton, waarvan de hersennaden het op den duur zouden kunnen begeven en die zouden overwegen om schapenherder te worden in plaats van telkens klop te krijgen.”

© L’Equipe

La Gazzetta plaatst Van Aert in rijtje met onder meer Merckx, Pantani en Nibali

“Het meesterwerk van de Belg hoort in het rijtje met prestaties van de grootste kampioenen die ooit de leiderstrui droegen in grote rondes”, schrijft La Gazzetta dello Sport. “Het is één ding om te winnen, het is nog iets anders om dat te doen zoals Wout van Aert deed. Niet dat hij nog iets te bewijzen heeft: hij kan winnen in de tijdrit, hij kan winnen op de Ventoux en hij kan ze allemaal verslaan in de sprint.”

“Hij had al zes etappes gewonnen in de Tour, wat voor verschil wil je dat de zevende maakt? Er is wel degelijk nog een verschil: want nu heeft Van Aert het in de gele trui gedaan, en die gele trui is het symbool van de wedstrijd. Van Aert heeft het gewoon allemaal.”