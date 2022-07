Elise Mertens speelt woensdag kwartfinale dubbelspel op Wimbledon

Op het Centre Court worden de kwartfinales van het enkelspel gespeeld, met de Roemeense Simona Halep tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova bij de vrouwen, gevolgd door de Amerikaan Taylor Fritz tegen de Spanjaard Rafael Nadal bij de mannen. Op het Court No.1 speelt de Australische Ajla Tomljanovic tegen de Kazachse Elena Rybakina, voordat de Chileen Cristian Garin het opneemt tegen de Australiër Nick Kyrgios.

Woensdag zullen ook twee junioren, Alexander Blockx en Gilles Arnaud Bailly, hun derde ronde in het enkelspel afwerken tegen respectievelijk de Zwitser Kilian Feldbausch en de Spanjaard Martin Landaluce. Bailly komt ook in actie in de tweede ronde van het dubbelspel, samen met de Tsjech Jakub Nicod, tegen de Amerikanen Aidan Kim en Cooper Williams. Alessio Basile speelt ook in de tweede ronde van het dubbelspel, met de Slovaak Peter Benjamin Privara, tegen de Spanjaarden Martin Landaluce en Pedro Rodenas.

Kim Clijsters, in het vrouwendubbel met de Zwitserse Martina Hingis, en Xavier Malisse, in het mannendubbel met de Cyprioot Marcos Baghdati, komen in de Legends Trophy op het gras.

Programma van woensdag op Wimbledon

- Centre Court (vanaf 14u30 Belgische tijd)

Simona Halep (Roe/reekshoofd 16) - Amanda Anisimova (VSt/20)

Taylor Fritz (VSt/11) - Rafael Nadal (Spa/2)

- Court N.1 (vanaf 14u00)

Ajla Tomljanovic (Aus) - Elena Rybakina (Kaz/17)

Cristian Garin (Chl) - Nick Kyrgios (Aus)

- Court N.3 (vanaf 12u00)

2e match (niet voor 14u00): Elise Mertens/Zhang Shuai (Bel/Chn/N.1) - Alexa Guarachi/Andreja Klepac (Chl/Sln/N.7)

- Court N.4 (vanaf 12u00)

4e match: Martin Landaluce/Pedro Rodenas (Spa/N.7) - Alessio Basile/Peter Benjamin Privara (Bel/Svk)

- Court N.7 (vanaf 12h00)

4e match: Aidan Kim/Cooper Williams (VSt) - Gilles Arnaud Bailly/Jakub Nicod (Bel/Tsj/N.4)

- Court N.14 (vanaf 12u00)

2e match: Martin Landaluce (Spa/N.10) - Gilles Arnaud Bailly (Bel)

- Court N.15 (vanaf 12u00)

1e match: Kilian Feldbausch (Zwi/N.6) - Alexander Blockx (Bel)

Te bepalen (niet voor 18u00)

Legends Trophy: Anna-Lena Groenefeld/Karolina Sprem (Dui/Kro) - Kim Clijsters/Martina Hingis (Bel/Zwi)

Legends Trophy: Marcos Baghdatis/Xavier Malisse (Cyp/Bel) - Tommy Haas/Mark Philippoussis (Dui/Aus)