Dode en drie gewonden bij twee ongevallen op E313

Olen, Herentals

Bij een zwaar verkeersongeval op de E313 in Herentals is dinsdagavond een 66-jarige automobilist om het leven gekomen. Toen het slachtoffer vertraagde omdat er file stond, werd hij achteraan aangereden door een bestelwagen. Die bestuurder had niet of te laat gemerkt dat het verkeer tot stilstand was gekomen. De file stond er door een ongeval dat kort voordien was gebeurd een kilometer verderop.