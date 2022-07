De was en de plas blijven de taak van de vrouw. En dat tot grote frustratie van de Franse twintiger Manon die er een Tiktok-serie over lanceerde. De jonge vrouw ging vorig jaar samenwonen en kon sindsdien vooral vaststellen dat enkel zij instaat voor het huishouden. “Sinds de jaren 90 is er eigenlijk weinig veranderd”, bevestigen sociologen.