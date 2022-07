TikTokker offert nachtrust op om hopen geld te verdienen: “Om de 10 à 15 seconden wakker”

Jakey Boehm (28) zal nooit slapend rijk worden. In plaats daarvan laat hij zich ‘cadeautjes’ kopen door zijn fans op TikTok die hem op die manier kunnen wekken. Zo’n ‘cadeau’ betekent geld in het laatje voor Jakey, maar het activeert ook iets in zijn kamer dat hem brutaal wakker schudt. In het assortiment zitten zo’n 20 geluidseffecten, een bellenblazer, lasers en opblaasbare poppen. Dat legt de Australiër geen windeieren - in mei verdiende hij zo’n 35.000 dollar - maar voor dat succes offert hij wel zijn nachtrust op. “Het is iedere nacht hetzelfde”, aldus Jakey. “Om de 10 à 15 seconden word ik wakker gemaakt.” Al blijkt uit enkele van zijn video’s dat hem wekken toch nog een behoorlijke klus is.