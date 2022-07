Hanne vreesde dat K3 niet te combineren is met kindjes: “Toen ik Kristel hoorde bellen met haar dochter, brak mijn hart”

LEES OOK. Hanne van K3 in verwachting van eerste kindje

De jurken worden breder gemaakt, de choreografieën simpeler - “lifts zijn met een bolle buik niet vanzelfsprekend” - en de planning wordt herbekeken: de zwangerschap van Hanne heeft best een grote impact op K3. De kans dat Hanne de Nederlandse tour die start in september helemaal afwerkt, lijkt klein. Haar baby zou in december komen. “Als mijn lichaam aangeeft dat het te veel is, moet ik daarnaar luisteren”, zegt ze nuchter. “We zijn nu aan het kijken wat er mogelijk is. Dat is natuurlijk lastig, want we kunnen niet alles plannen. En als ik niet meer meekan, voel ik al een nieuw programma aankomen: K2 zoekt Interim K3. (lacht)”

De Mechelse is optimistisch over de combinatie van K3 en kindjes, maar dat was ze niet altijd. “Ik lang heb gedacht dat een kind opvoeden en een K3’tje zijn niet te combineren was. Maar dat is helemaal weggeëbd. Ik dacht: ‘als ik dat wil, krijg ik dat gebolwerkt.’ Daarmee zeg ik niet dat het makkelijk wordt hè.”

Dat het soms moeilijk is om een mama met een drukke carrière te zijn, merkte ze al toen Kristel nog manager was van K3. “Wanneer we na een optreden samen in de auto zaten, belde ze met haar dochtertjes. Die vroegen wanneer hun mama thuis was, waarop Kristel zei: ‘Over een halfuurtje. Dan zal jij slapen, maar ik kom je een dikke kus geven.’ Dan brak mijn hart, omdat ik besefte dat het moeilijk moet zijn om er niet te zijn voor je kind op die kleine momentjes als het je nodig heeft.” Hanne is er zeker van dat er “liefde en fun in overvloed” zal zijn wanneer ze wel thuis is.

Voor Marthe en Julia was de zwangerschap van hun collega een grote verrassing. “Wij vielen uit de lucht”, zegt Marthe daarover. “Hanne had kinderen krijgen altijd voor zich uitgeschoven, wij dachten dat ze daar totaal niet mee bezig was.” Hanne legt uit dat trouwen alles veranderde: plots voelde het “zo vanzelfsprekend” om aan een kindje te beginnen met Jorn.

Buiten wat vermoeidheid, beleeft het K3’tje een aangename zwangerschap. Hanne en Jorn kennen het geslacht van de baby, maar houden het geheim. Naar een naam zijn ze nog op zoek. “Als tiener wist ik het al, maar nu het zover is, twijfel ik bij elke naam”, zegt Hanne. Het koppel heeft nog zo’n vijf maanden tijd om erover na te denken.