Van kleuterjuf tot sportende tachtiger: dit weten we al over de slachtoffers van Highland Park

Zes dodelijke slachtoffers van de schietpartij in het Amerikaanse Highland Park op maandag zijn intussen geïdentificeerd. Ze zijn tussen 35 en 88 jaar oud. Het gaat onder meer om een koppel jonge ouders, een zeventiger die eigenlijk niet mee wilde naar de ‘4th of July’-parade waar het drama zich voltrok, en een voormalige kleuterjuf. Een zevende persoon overleed dinsdag in het ziekenhuis, de identiteit van dat slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Onder de tientallen gewonden bevonden zich ook meerdere kinderen, van wie de jongste acht jaar zou zijn.

Het zevende slachtoffer kreeg nog geen naam, maar de lijkschouwer van Lake county, Jennifer Banek, maakte wel al de identiteit bekend van de zes personen die maandag overleden. Vijf van hen waren locals uit Highland Park: Irina McCarthy (35), Kevin McCarthy (37), Jacquelyn Sundheim (63), Katherine Goldstein (64) en Stephen Straus (88). Slachtoffer Nicolas Toledo Zaragoza (78) kwam dan weer uit de Mexicaanse staat Morelos.

Getuigenissen over de chaos tijdens het bloedbad

Katherine ‘Katie’ Goldstein (64)

Katie Goldstein was een gepensioneerd docent aan de Columbia College Chicago en de moeder van twee dochters, jonge twintigers. Op haar Instagrampagina deelde ze vooral foto’s met haar gezin en afstudeerfoto’s van de jonge vrouwen. Volgens haar laatste post ging ze drie weken geleden eten voor haar verjaardag in Highwood, waar de schutter woonde, het buiten Highland Park.

Ze was met haar oudste dochter naar de parade getrokken, zodat zij daar haar vroegere schoolvrienden kon ontmoeten, vertelde haar echtgenoot Craig Goldstein aan de Times. Katie hield van vogels bekijken, en wilde graag dat haar as uitgestrooid zou worden nabij een vogelpark in Chicago.

Stephen ‘Steve’ Straus (88)

Steve Straus mocht dan al eind de tachtig zijn, de financieel adviseur nam nog elke dag de trein vanuit Highland Park naar zijn kantoor in een makelaarsbedrijf in Chicago, en “sportte alsof hij vijftig jaar was”, vertelde zijn nichtje Cynthia Straus aan The New York Times. Hij had twee kinderen en vier kleinkinderen. “Hij was een eerbare man die zijn hele leven werkte en zorgde voor zijn familie, en die iedereen het beste gaf wat hij had.” Hij was toegewijd aan zijn vrouw en had een zeer goede band met zijn broer.

Nicolas Toledo (78)

Zijn familie wilde absolúút naar de parade in Highland Park gaan: het was een familietraditie. Om zeker te zijn dat ze een goed plaatsje zouden hebben, waren enkele familieleden de avond ervoor zelfs al stoelen langs het parcours gaan zetten. Maar Nicolas zelf - een zeventiger - had er geen zin in. De opa had echter voltijds hulp nodig en werd dus meegenomen. Een noodlottig besluit: de man zat in zijn rolstoel – tussen zijn zoon en een neef – toen de kogels plots in het rond vlogen.

“We waren allemaal in shock. We dachten eerst dat het allemaal deel uitmaakte van de parade. Maar toen beseften we dat onze grootvader geraakt was”, verklaarde zijn kleindochter Xochil aan The New York Times. “We zagen bloed en het spatte op ons.”

“We wierpen ons allemaal op de grond”, pikt zijn dochter Josefina in. “Maar voor mijn vader was dat moeilijk, hij was niet goed ter been. Hij werd geraakt in de rug en in het hoofd.”

De zeventiger had volgens zijn familie zowel de Amerikaanse als de Mexicaanse nationaliteit en migreerde tijdens zijn leven een paar keer tussen beide landen. Een paar maanden geleden was hij op aandringen van enkele familieleden bij hen in Highland Park komen wonen. Zo konden ze hem de hulp geven die hij nodig had als gevolg van een aanrijding toen hij enkele jaren geleden in Highland Park aan het wandelen was. “We brachten hem naar hier zodat hij een beter leven zou kunnen leiden”, zei zijn kleindochter. “Zijn zonen wilden voor hem zorgen, ze wilden meer in zijn leven zijn. En dan gebeurt deze tragedie.”

“Mijn opa was een grappige man”, zo verklaart ook zijn kleinzoon David Toledo. “Hij maakte altijd grapjes en speelde zo veel mogelijk met zijn kleinkinderen. Hij bracht zijn laatste dagen al zwemmend en vissend door, in het gezelschap van zijn familie.”

Nicolas Toledo werd uiteindelijk drie keer geraakt en overleed ter plaatse. Ook zijn zoon en de vriend van zijn kleindochter raakten gewond, maar zijn volgens de familie niet in levensgevaar.

Jacquelyn ‘Jacki’ Sundheim (63)

North Shore Congegration Israel, een synagoge op enkele kilometers van Highland Park, bevestigt het overlijden van een van haar medewerkers: Jacki Sundheim, die onder meer evenementen coördineerde. “Er zijn geen woorden om de diepte van ons verdriet om het overlijden van Jacki en ons medeleven met haar familie en dierbaren te uiten”, aldus de synagoge in een persbericht.

“Haar werk, haar vriendelijkheid en haar warmte hebben ons allemaal geraakt”, zo luidt het nog. “Van haar jaren als kleuterjuf tot haar inzet voor onze synagoge: alles deed ze met onvermoeibare toewijding.”

Volgens Marlena Jayatilake, de eigenares van een kruidenwinkel in Highland Park waar Jacki vaak kwam, gaf de vrouw haar altijd een glimlach en een knuffel. “Ze was zo’n mooi mens, een mooie lichtstraal. Het is dus zeker een donkere dag.”

De vrouw zou een echtgenoot (Bruce) en een dochter (Leah) achterlaten.

Irina McCarthy (35) en Kevin McCarthy (37)

Irina en Kevin McCarthy waren op de parade met hun 2,5-jarige zoontje Aiden. Ze hadden er naar uitgekeken om te gaan kijken met hem. Kevin, die een geprezen werknemer bij Jaguar Gene Therepy was en een “heel trotse vader”, zou overleden zijn terwijl hij het jongetje probeerde te beschermen. Volgens Michael Levberg, de vader van Irina, had Kevin “Aiden onder zijn lichaam toen hij neergeschoten werd”.

De peuter doolde na de schietpartij alleen rond in de chaos, en werd door een vrouw meegenomen naar een ondergrondse parkeergarage waar mensen schuilden. Pas later werd duidelijk dat Aidens beide ouders om het leven waren gekomen.

Na de schietpartij circuleerden foto’s van de eenzame jongen. “Een buur passeerde en toonde mij de foto. Het was Aiden”, zei Irina’s vader. Toen hij de jongen bij de politie ging ophalen, zei Aiden: “Mama en papa komen straks.” Zijn grootouders zouden de jongen nu opvoeden. “Ze waren dol op hun kind”, vertelde Michael Levberg met een gebroken stem aan de Chicago Sun Times. “Ze waren van plan om er twee te krijgen.”

Irina, die een enig kind was, werd geboren in Rusland en verhuisde op jonge leeftijd met haar ouders naar de regio Chicago. Ze ontmoette haar latere echtgenoot via haar werk in de farmaceutische industrie. “Ze was de liefde van mijn leven, ze was alles”, aldus haar vader.

Gewonden

Hoewel de dodelijke slachtoffers volgens de lijkschouwer allemaal volwassenen zijn, zijn er onder de minstens 39 gewonden ook meerdere kinderen. Het jongste slachtoffer zou 8 jaar zijn, het oudste 85, aldus de politie. Voorlopig is over hun identiteit nog niet veel bekend, maar er zouden vier leden van dezelfde familie bij zijn. Een man 69 jaar ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Volgens ABC News raakten lerares Zoe Kolpack en haar echtgenoot Steven gewond bij de schietpartij, al is niet bekend hoe erg zij eraan toe zijn.