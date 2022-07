Schutter Chicago dreigde eerder “iedereen te vermoorden”, maar kon legaal zware wapens kopen

De schutter die op de Amerikaanse nationale feestdag in Highland Park, een voorstad van Chicago, toeschouwers van een parade beschoot zou de aanslag al weken hebben beraamd. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. Robert Crimo is in beschuldiging gesteld van zeven moorden.

Bij de schietpartij tijdens de 4 juliparade in Highland Park vielen 7 doden en 39 gewonden die verzorgd moesten worden in ziekenhuizen. Nog 9 personen liggen momenteel in het ziekenhuis, van wie 1 in kritieke toestand. Het gaat om een 69-jarige man met schotwonden.

De verdachte is dinsdag in beschuldiging gesteld van zeven moorden. Dat zegt de procureur-generaal van Lake County, ten noorden van Chicago.

Als hij wordt veroordeeld, kan de 21-jarige Robert Crimo levenslang krijgen, zonder voorwaardelijke vrijlating, aldus Eric Rinehart, procureur van Lake County. “Dit zijn slechts de eerste van tientallen aanklachten die tegen Crimo zullen worden ingediend,” voegde hij eraan toe.

Er is nog geen duidelijkheid over zijn motief, maar er zijn momenteel geen indicaties dat het om een haatmisdrijf ging waarbij bijvoorbeeld racisme of religie een rol speelde, volgens de politie. Er zijn ook geen aanwijzingen dat iemand anders betrokken was.

Crimo had vrouwenkleren aangetrokken om na de schietpartij makkelijker te kunnen ontsnappen tussen de vluchtende menigte. Zijn vuurwapen had hij op het dak van waarop hij schoot achtergelaten, en dat kon getraceerd en aan hem gelinkt worden. Hij nam de wagen van zijn moeder en trok naar haar huis.

De verdachte werd maandag na een urenlange klopjacht gelokaliseerd. Een burger zou de politie gebeld hebben nadat hij de verdachte gezien had, van wie een gedetailleerd signalement was verspreid. De politie achtervolgde Crimo, waarna hij zich overgaf en kon worden aangehouden.

“Ik ga iedereen vermoorden”

Robert Crimo kwam in 2019 al twee keer in contact met de politie. In april van dat jaar ontvingen de autoriteiten een melding dat hij een zelfmoordpoging had ondernomen. Ze spraken met Crimo en zijn ouders, maar kregen te horen dat hij psychologisch begeleid werd. In september 2019 belde een familielid van Crimo de politie omdat de jongeman in zijn ouderlijk huis had gedreigd “iedereen te zullen vermoorden”, verklaarde chef van een politie-taskforce in Lake county Chris Covelli. “Het dreigement was gericht tegen de familie in het huis.”

De politie van Highland Park, de rijke voorstad van Chicago waar de schietpartij plaatsvond, haalde toen 16 messen, een dolk en een zwaard uit de woning van Crimo. Destijds was er volgens de politie geen reden om hem te arresteren omdat geen klacht werd ingediend, en er waren geen slachtoffers. Een internering was geen optie. De lokale politie maakte wel melding van de zaak aan de politie van de staat Illinois.

Er werd toen nagegaan of Crimo’s FOID-kaart, een identiteitsbewijs voor wapeneigenaars, ingetrokken moest worden, maar hij was niet in het bezit van zo’n kaart. Enkele maanden later, in december 2019, vroeg hij er wel een aan “De verdachte was jonger dan 21 (hij was 19) en de aanvraag was gesponsord door zijn vader. Daarom, op het moment van de verwerking van de FOID-aanvraag in januari 2020, was er onvoldoende grond om een duidelijk huidig gevaar vast te stellen en de FOID-aanvraag te weigeren”, volgens de politie van de staat.

Het gemeentebestuur van Highland Park had in 2013 aanvalswapens verboden binnen de gemeentegrenzen. Toch kon Crimo legaal twee geweren – waaronder een aanvalsgeweer in de stijl van een AR-15 – en minstens drie andere vuurwapens kopen in de ruimere regio rond Chicago, waar dat verbod niet van toepassing was. Ook het geweer waarmee hij zijn schietpartij op 4 juli uitvoerde, kon Crimo kopen ondanks de eerdere dreiging.

De schutter vuurde maandag met het aanvalsgeweer vanaf een dak meer dan 70 kogels af op de menigte,en trof zeker 45 mensen, aldus politiechef Covelli. Een tweede geweer werd in zijn voertuig gevonden toen hij opgepakt werd. Crimo had de aanslag al wekenlang gepland, volgens de autoriteiten.

Ouders reageren

Advocaat Steve Greenberg liet dinsdag weten dat hij de ouders van Crimo vertegenwoordigt en verspreidde een verklaring in hun naam. “We zijn allemaal moeders en vaders, zussen en broers, en dit is een vreselijke tragedie voor veel families, de slachtoffers, de toeschouwers van de parade, de gemeenschap, en onszelf. Onze harten, gedachten en gebeden gaan naar iedereen.”

Rapper

Crimo genoot van een bescheiden online bekendheid onder zijn artiestennaam “Awake the Rapper”. De 21-jarige, die werkloos was nadat hij zijn universitaire opleiding opgaf, geeft een glimp van zijn gewelddadigheid in de clips van zijn liedjes.

In een van de video’s, die nu niet meer beschikbaar zijn, schiet de hoofdpersoon in een grove tekenfilmstijl met een pistool op mensen voordat hij in een plas bloed ligt, neergeschoten door de politie. In een ander liedje, dat acht maanden geleden uitkwam, zegt hij somber: “Ik moet het gewoon doen,” en “Dit is mijn lot. Alles heeft me naar dit geleid. Niets kan me tegenhouden, zelfs ik niet.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be