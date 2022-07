Mag Van Aert wel zijn kans gaan op de kasseien? “Het mooiste is dat Wout opnieuw wint, liefst met Primoz en Jonas in zijn wiel”

Nog voor Wout van Aert in Calais won, was het al de grote vraag. Wat doet Jumbo-Visma vandaag in de rit over de kasseien? Mag hij daar opnieuw voluit voor ritwinst gaan? Of moet hij zijn eigen kansen opofferen in het belang van Roglic en Vignegaard?

Dinsdagochtend in de Franse krant L’Equipe leek performance manager Heijboer er geen doekjes om te winden: “Zelfs al lijkt de rit op het lijf van Van Aert geschreven, hij zal zich in dienst moeten stellen van Primoz en Jonas. Hij moet hen helpen om de rit in de best mogelijke positie uit te rijden. Zelfs al rijdt hij in het geel, we moeten bij ons plan blijven.”

© BELGA

Rustig nadenken

Duidelijke taal. Maar in de loop van dinsdag, en zeker na de ritzege van Van Aert, leek dat plan al net wat minder vast te staan. Uiteraard zal Jumbo-Visma er alles aan doen om Roglic en Vignegaard veilig over de stenen te krijgen. Dat is prioriteit nummer één. Ook Van Aert benadrukte het na zijn stunt in Calais. “We zien deze rit zelfs als een kans om iets te proberen voor het algemeen klassement. De helft van onze ploeg bestaat uit renners die vertrouwd zijn met de kasseien.”

Maar waarom zou het allemaal niet verenigbaar zijn? Kan wat we dinsdag te zien kregen, een voorproefje kunnen zijn van de tactiek van Jumbo-Visma op de kasseien? Eerst in groep de forcing voeren, vervolgens zeker zijn dat kopmannen Roglic en Vignegaard veilig over de stroken geraken, om, eenmaal dat het geval is, alsnog een seintje aan Van Aert te geven dat hij zijn eigen kans mag gaan.

Met de woorden van ploegleider Niermann: “Het mooiste scenario is dat Wout woensdag opnieuw wint, liefst met met Primoz en Jonas in zijn wiel. We gaan er eens rustig over nadenken hoe we dat gaan doen.”