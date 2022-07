De vier overvallers die vorige week peperdure juwelen buitmaakten op de wereldberoemde Tefaf-kunstbeurs in Maastricht, zijn met een vriendelijke glimlach voorbij de security gewandeld, en zijn twee per twee opeengepakt gevlucht op elektrische stepjes. Dat blijkt uit beelden die de Nederlandse politie vrijgaf en uitgezonden werden in Opsporing NL , op de Nederlandse zender RTL5.