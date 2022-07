Red Panthers verliezen nipt van Australië en laten gouden kans op groepswinst liggen

Tien minuten ver in de tweede helft profiteerden de Australiërs van het feit dat Leclef na een gele kaart op de strafbank moest plaatsnemen. Greta Hayes legde de 0-1 over de Belgische doelvrouw Sotgiu in doel.

Amper een minuut later waren de Australiërs er al opnieuw. Ditmaal was het Greiner die op de goeie plaats stond om een rebound en de 0-2 binnen te duwen. Dat zou uiteindelijk ook de einduitslag blijken.

De Red Panthers blijven zo tweede in hun poule. Alleen de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummers twee en drie spelen barrages. Woensdag speelt België zijn laatste groepswedstrijd tegen Japan.