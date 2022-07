David Goffin baalt na nederlaag op Wimbledon: “Ik heb enorm veel kansen gehad”

Op een bepaald moment stond Goffin 2-1 voor in sets, maar uiteindelijk moest hij alsnog het onderspit delven. “Het was een hele zware, lange wedstrijd”, zei hij na afloop. “Ik kende veel hoogtes en laagtes, maar had wel enorm veel kansen om het af te maken, misschien niet in de vijfde set, maar wel tijdens de hele vierde set. Cameron toonde zich een vechter en dat is ook de reden waarom hij in de top tien staat. Hij is heel regelmatig en geeft nooit op. Op basis van hoe hij vandaag gestreden heeft, verdient hij zijn plaats in de halve finales. Natuurlijk ben ik geweldig ontgoocheld, maar uiteindelijk was het wel een uitstekend toernooi van mij.”

Norrie treft in de halve finales Novak Djokovic. “Of hij hem kan kloppen met de steun van het publiek? Je weet nooit”, aldus Goffin. “Maar alleen als hij de wedstrijd van zijn leven speelt en Novak niet top is. Novak blijft Novak. Hij wordt alleen maar beter als het publiek zich tegen hem keert. Hij is buitenaards, en ik weet niet hoe je een buitenaardse speler kan kloppen.”

“Ik gaf bijna forfait voor dit toernooi”, zei Goffin nog. “Ik had in de voorgaande week last van nieuwe pijn in mijn been en mijn team heeft fantastisch werk geleverd om ervoor te zorgen dat ik kon spelen. Ik had amper een uur kunnen trainen en ik was nog niet 100 procent klaar om mijn eerste ronde te spelen. Het lukte me om te winnen en daarna, met de behandeling, begon ik me geleidelijk beter te voelen. Ik ben echt blij dat ik al deze wedstrijden op dit niveau heb kunnen spelen.”