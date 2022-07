De grote test. Op zoek naar een goedgevulde wrap, maar de chef proeft vooral deeg

Het is typisch tankstationfood, maar goedkoper als je ze in de supermarkt inslaat voor je lange rit: gevulde wraps. Wij kochten er tien en trokken ermee naar chef Jeroen Poppe van eetwinkel Eetalage in Aalter. Hij zoekt een stevig gevulde wrap met een smakelijke, gevarieerde inhoud. Het draait immers niet om de verpakking, maar om wat erin zit. Maar wat hij vooral proeft, is deeg. En daar wordt een mens niet blij van.