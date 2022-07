Snel je diploma halen aan de unief? Dan kies je best voor deze richting in het middelbaar

Een diploma aan de hogeschool of universiteit haal je het makkelijkst wanneer je in het middelbaar Grieks-wiskunde hebt gestudeerd. Bijna 65 procent van die scholieren slaagt voor zijn bacheloropleiding binnen de vooropgestelde duur van drie jaar, terwijl dat gemiddeld slechts 32 procent is. “Wie voor Grieks kiest, geeft blijk van een groot doorzettingsvermogen”, zegt leerkracht Kathleen Schepens.