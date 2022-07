Bizarre beelden: hooligans vallen persconferentie met nieuwe trainer binnen

De voorstelling van trainer Albert Riera bij Olimpija Ljubljana is niet van een leien dakje gelopen. Tijdens de voorstelling van de Spanjaard, na enkele jobs als assistent toe aan zijn eerste job als T1, vielen enkele hooligans van de Sloveense club de perszaal binnen.

Ze hadden het daarbij niet meteen gemunt op de ex-speler van onder andere Liverpool, maar wel op voorzitter Adam Delius omdat die de populaire Robert Prosinecki vorige week ontsloeg na een ruzie.

Of het akkefietje gevolgen heeft voor de job van Riera is voorlopig onduidelijk. Donderdag speelt Olimpija Ljubljana in de eerste voorronde van de Conference League tegen het Luxemburgse FC Differdange 03.

De beelden: