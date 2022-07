Vanheusden wil naar AZ, maar moet wachten op groen licht Inter

De Hasselaar moet wel nog enig geduld uitoefenen, want zijn Italiaanse werkgever moet het licht nog op groen zetten voor een nieuwe uitleenbeurt. Naar verluidt hebben er zich meerdere gegadigden gemeld bij Inter, waardoor het nog geen compleet gewonnen race is voor AZ. Vorig seizoen verhuurde de Italiaanse topclub Vanheusden nog aan Genoa, maar na een positieve start viel de geplaagde Rode Duivel half februari opnieuw uit met een ongelukkige hamstringblessure.

© ISOPIX

Vanheusden is momenteel verlost van alle blessureleed en stoomt zich al enkele weken individueel klaar op het nieuwe seizoen. Volgende week hervat Inter de trainingen, maar dat zal dus hoogstwaarschijnlijk zonder de ex-speler van Standard zijn. Een nieuwe uitleenbeurt was voor alle partijen al langer duidelijk. De Eredivisie moet nu de volgende stap in de ontwikkeling van de 22-jarige Vanheusden worden. In Nederland zou hij weer dichter bij huis kunnen voetballen en AZ biedt veel visibiliteit voor bondscoach Roberto Martinez met het oog op het aankomende WK in Qatar. Europees voetbal was een extra troef van de Alkmaarders om Vanheusden te overtuigen.

© BELGAIMAGE

Technisch directeur Max Huiberts is naar verluidt ontzettend gecharmeerd door de verdediger en hoopt een aankoopoptie in het huurcontract te kunnen opnemen. AZ wenst de deal de komende dagen af te handelen, want de Alkmaarders vertrekken vrijdag op oefenkamp naar Athene en zijn naarstig op zoek naar een extra verdediger na een mogelijk vertrek van Grieks international Pantelis Hatzidiakos.

Inter Milaan kocht Vanheusden vorige zomer voor 16 miljoen euro van Standard en ligt nog tot 2026 onder contract in de Italiaanse modestad.

Pereira naar Fulham

Ook Andreas Pereira (26) is deze zomer na negen seizoenen bij Manchester United toe aan een nieuwe uitdaging. Vorige week kwamen United en Fulham al tot een akkoord, maar nu heeft ook de Lommelaar een persoonlijk akkoord met de promovendus. Pereira tekent op Craven Cottage een contract van drie seizoenen met optie. Eerder kwam het jeugdproduct van PSV uit voor Flamengo, Lazio Roma, Valencia en Granada.