Jochem Vermeulen pakt zege 1.500 meter op meeting van Barcelona, persoonlijke records voor Pieter-Jan Hannes en Eline Dalemans

Om een gooi te doen naar de limiet voor het EK atletiek in München in augustus ging het te traag in de koers van Vermeulen, die het haalde in 3:40.16. Voor het EK is 3:36.00 nodig, zijn seizoensbeste staat sinds afgelopen weekend op 3:37.73. Het persoonlijk record van Vermeulen bedraagt 3:35.21.

Pieter-Jan Hannes finishte als tiende op de steeple. Hij bracht zijn persoonlijk record naar 8:48.33, nog altijd ruim boven de EK-limiet van 8:30.00. Dalemans kwam dichter bij het EK. Ze eindigde als tweede in een persoonlijk record van 9:46.50, terwijl voor München 9:39.00 vereist is.