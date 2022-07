KV Kortrijk-verdediger Nayel Mehssatou maakt debuut voor Chili: “Gelukkig kan iedereen Engels”

Na amper vijf wedstrijden in eerste klasse werd Nayel Mehssatou (20) opgeroepen voor de nationale ploeg van Chili. Het jeugdproduct van Anderlecht streek in januari neer in het Guldensporenstadion in de zoektocht naar speelminuten op het hoogste niveau.

Je zette pas je eerste stappen in het profvoetbal en meteen maak je al je interlanddebuut. Een verrassing?

“Toch wel. Het is allemaal snel gegaan. Ik wist dat een oproep mogelijk was, maar ik dacht dat dat iets was voor de komende maanden.”

Heb je lang moeten twijfelen over de keuze voor Chili, want je kon ook nog voor België en Marokko kiezen?

“Mijn beslissing was snel gemaakt. Ik had een goed gesprek met mijn familie en entourage en ze vonden ook dat het project met Chili het beste van de drie leek. Daarnaast had ik ook nog een lange vergadering met de technisch directeur van de Chileense voetbalbond. Die man gaf mij meteen een goed gevoel. Een profiel als dat van mij ontbrak nog in de kern vertelde hij me. Zulke zaken hoor je natuurlijk graag.”

Spreek je zelf een mondje Spaans?

“Ik begrijp het wel, maar het spreken is momenteel nog moeilijk. Gelukkig kan iedereen Engels en communiceren we zo.”

Chili is een gekend voetballand met enkele grote namen. Hoe ga je daar mee om?

“In het begin vroeg ik mij af hoe ze me zouden aanpakken, want ik ben maar een jonge gast uit België. Een speler als Gary Medel stelde me meteen op m’n gemak. Het doet wel wat om op het trainingsveld te staan met mannen die je altijd bezig zag op televisie.”

Tegen Zuid-Korea zat er meer dan 40.000 man in het stadion. Dat maakte je nog nooit mee. Was je onder de indruk?

“Het was echt speciaal. Toen ik het veld betrad, was moest ik toch even slikken. Dat gevoel verdween meteen wanneer de wedstrijd begon, want dan ben ik enkel gefocust op wat er zich tussen de lijnen afspeelt.”

Nu ben je terug in Kortrijk. Wat zijn de ambities voor dit seizoen?

“Persoonlijk wil ik zoveel mogelijk minuten maken en het beste van mezelf geven. Als ploeg zullen we er ook alles aandoen om zo hoog mogelijk te eindigen. Ook wil ik opnieuw deel uitmaken van de Chileense selecties, maar eerst zal ik me focussen op de wedstrijden met Kortrijk.”